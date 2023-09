Schulstart mit Hindernissen

So sah das Waschbecken am Montagmorgen im Klassenraum einer zweiten Klasse aus.

An der Grundschule in Runkel ist die Grundreinigung in den Sommerferien ausgefallen. Die Mutter eines dortigen Schülers hat sich deswegen an diese Redaktion gewandt.