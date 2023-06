Sparbeschlüsse in der Warteschleife

Ihm fehle die ambitionierte Umsetzung mit Blick auf die Zeitplanung, bemerkte Wolfgang Ax (CDU). Es könne nicht sein, dass beispielsweise ein für Oktober 2022 vorgesehener Punkt nun im Juni 2023 umgesetzt werde. "Da fehlt mir der Glaube", sagte der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses. Was in acht Monaten nicht passiert sei, könne dann auch nicht in vier Wochen geschehen.