Steedens Ortsvorsteher Hans-Karl Trog hört auf

Besonders gern denkt er an die 750-Jahr-Feier von Steeden zurück, in deren Rahmen auch die kleine Parkanlage des ehemaligen Bahnhofs gestaltet wurde. "Die Vorbereitungen begannen kurz nach meinem Dienstantritt", erinnert er sich. Vor seinem inneren Auge wird die erste Sitzung des Festausschusses im örtlichen Feuerwehrhaus wieder lebendig. Alle Vereine, die Kita, die Schule und die Kirchen hätten sich beteiligt und enorm viel Initiative gezeigt. "Diese Einheit zu bewahren, ist in unserem Ort mit seinen vier Kirchengemeinden viel schwieriger, als in einem rein katholischen Dorf," so der Ex-Ortsvorsteher. Doch es gelang.