Stromnetz ist keine Einbahnstraße

RUNKEL-STEEDEN. "Digitalisierung" ist eines der Wörter, das in den Medien mittlerweile fast täglich Beachtung findet. In vielen Bereichen in Deutschland, zum Beispiel bei Behörden, hinkt die Digitalisierung im Vergleich zu vielen anderen Ländern noch deutlich hinterher. Anders sieht dies im Bereich der Stromgewinnung und der Stromverteilung beim Stromversorger Süwag aus. Hier ist man gut vorbereitet, um der Tatsache gerecht zu werden, dass die Nachfrage an privaten Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen und Wallboxen für Elektrofahrzeuge permanent steigt und damit auch die Anforderungen an den modernen Netzbetrieb. Mitarbeiter des Süwag-Konzerns haben kürzlich deren "DigiONS", digitale Ortsnetzstationen, die den neuen, "intelligenten" Netzbetrieb mit Hilfe digitaler Technik ermöglichen, beim Standort der Syna in Steeden, einer Süwag-Tochterfirma, vorgestellt.