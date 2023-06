Viele Wege führen zum Klimaschutz

Wenn auch die Gruppe Pilgerinnen sich schon frühestmöglich in die Lahnhänge aufgemacht hatte, um mit offenen Augen und Ohren die Natur zu genießen und an fünf Stationen geistliche Impulse zu empfangen, so herrschte doch trotzdem im ganzen Pfarrheim Trubel: Auf der Terrasse erläuterte die Hauswirtschaftsmeisterin Svenja Heun umweltschonende Alternativen für Haushalt und Garten. "Ich selbst habe mit Toilettenpapier angefangen", erzählt sie und das Nicken ihrer Workshop-Teilnehmerinnen bestätigt, dass dies für viele der erste Schritt zum persönlichen Umweltschutz gewesen ist. Inzwischen gebe es unzählige Produkte, die die Kursleiterin aufgrund der besseren Umweltbilanz zur Verwendung empfiehlt. So sei beispielsweise Haarseife besser als Shampoo, denn sie reinigt die Haare ohne synthetische Tenside und kommt mit weniger Verpackung aus.