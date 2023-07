Walter Kohl: Mit der Vergangenheit Frieden schließen

Schon zu Beginn seines Vortrags konfrontierte Kohl die Teilnehmer der Coachingausbildung mit seiner Philosophie, die er im Laufe seines Lebens gewonnen habe: "Ich bin davon überzeugt: Wenn wir mit dem Ballast unserer Vergangenheit Frieden schließen und gleichzeitig mit Kraft und Entschiedenheit unsere Gegenwart und Zukunft gestalten, dann werden wir nicht nur erfolgreich, sondern auch wahrhaft glücklich." Ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben sei der Freitod seiner Mutter gewesen. Hannelore Kohl hatte sich am 5. Juli 2001 in Walter Kohls Kinderzimmer und Bett das Leben genommen. Ein Erlebnis, das war auch zu spüren, das den Redner geprägt hat. Am Grabstein von Hannelore Kohl wurde damals eine kleine Steinbank montiert. Dort saß Walter Kohl eines Tages mit, wie er feststellte, "innerer Zerrissenheit und innerer Geisterbahn". Dabei habe er eine Stimme vernommen, die ihn fragte: "Will deine Mutter, dass ich unter der Situation leide? - sie will sicher, dass du die Realität annimmst und dein Leben mit dem klaren Blick nach vorne weiter gestaltest." Selbstverantwortung sei ein wichtiges Wesensmerkmal, um ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen, so Kohl.