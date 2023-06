Warmer Empfang für junge Franzosen

Selbst für die etwas Älteren ist es ja keine Selbstverständlichkeit, für knapp eine Woche zu einer fremden Familie in einem ein fremdes Land zu gehen. So gab es auch bei den Anreisenden einige Unsicherheit, was sie denn in Deutschland zu erwarten haben. "Bei dem überaus herzlichen Empfang, den die Partnerschüler und ihre Familien den Gästen beim Eintreffen am Limburger ICE-Bahnhof machten, waren aber alle Bedenken schnell verflogen", freut sich die französische Lehrerin.