Warum wieder in der Lahn nach Rahel Müller gesucht wird

Oberstaatsanwalt Dominik Mies erklärte den vielen Journalisten, dass sich diese Aktion lohne, da es sich an dieser Stelle um ein fließendes Gewässer handelt und schon viele Monate ins Land gegangen sind. Zeit spiele keine Rolle. „Wir gehen auch in diesem Fall jedem kleinsten Hinweis nach.“ Am Montag allerdings ohne den durchschlagenden Erfolg. Am Nachmittag wurde die Suche nach der Leiche von Rahel Müller dann auch an der Runkeler Badeinsel eingestellt.