Die Schulband mit (v.l.) Musiklehrer Amir Eftekhari, den Sängerinnen Selma Lotz und Esra Yücsel sowie Torben Stöckl am Keyboard umrahmte die Projektvorstellung musikalisch. Renate Pilz übergibt den Scheck in Höhe von 5000 Euro an Schulleiter Ingo Nierfeld (r.) Fotos: Margit Bach (© )