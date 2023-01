„Alle vier Ortsteile machen die Großgemeinde Selters aus“

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Bezug auf Niederselters besonders gefreut? Es gab eine Reihe von erfreulichen Ereignissen im abgelaufenen Jahr 2022. Das Jubiläumsjahr zur 1250-Jahrfeier war von einer Vielfalt von Aktivitäten durchzogen, zu deren Vorbereitung auch der Ortsbeirat durch Entsenden eines Mitglieds im Ortsvereinsring eingebunden war und auch eigene Ideen mit einbrachte. Dankbar erwähnt seien hier die Vorträge durch den Kultur- und Geschichtsverein sowie durch die beiden Ortskirchen in der Alten Kirche, das Waldfest des Verschönerungsvereins am Aussichtsturm, die Sportfeste innerhalb der Sportwoche vom SVN, LSG, Turnverein, Tennisclub und DLRG; ferner das Konzert in der Katholischen Kirche mit dem Kirchenchor und der Eintracht sowie geladenen Musikensembles. Der absolute Höhepunkt war aber das Eventwochenende am 2./3. Juli u.a. mit zahlreichen Bands aus dem Umland und mit echten Knallern von weit her. Der am Brunnen stattgefundene ökumenische Gottesdienst als Open-Air mit anschließender Oldtimer-Ausstellung war ebenfalls sehr gut besucht. Niederselters war hier ein guter Gastgeber für Niederselterser, für die anderen drei Ortsteile und für Gäste von nah und fern und dies bei freiem Eintritt. Das Wetter spielte ebenso mit wie die hervorragende Organisation durch die Feuerwehr und „Mir sein Seldersch“. Nicht zu vergessen ist das neu erschienene 250 Seiten starke Jubiläums-Buch von Dr. Norbert Zabel und Armin Illion, das bekannte, weniger bekannte und noch unbekannte Geschichten und Bilder von den Anfängen bis heute liefert. All diesen Akteuren gilt ein ganz großes Dankeschön! Das Jahr brachte neben der 1250-Jahrfeier auch andere Zäsuren für den Ort. Wir haben einen neuen Bürgermeister. Auch der Ortsbeirat wünscht und praktiziert mit Bürgermeister Jan Pieter Subat eine enge und für die Gemeinde gedeihliche sowie gute Zusammenarbeit. So wurde auf Initiative des Ortsbeirats ein Konzept vom Bürgermeister vorgestellt, um die problematische Parksituation im alten Ortskern/Seltrisa Ring zu entschärfen; sie wird zu Beginn des neuen Jahres zunächst erprobt und dann ggf. in dieser Form umgesetzt. Durch das ehrenamtliche Engagement einiger Frauen unter Federführung von Ute Theis werden im alten „Brunnencafé“ den Flüchtlingen aus der Ukraine verschiedene Angebote bei deren Zusammenkünften unterbreitet. Auch für die Jugendlichen gibt es ab sofort wieder eine Möglichkeit zusammenzukommen, wofür eigens die ehemalige Gaststätte „Quelle“ mit einem entsprechenden Konzept an bestimmten Wochentagen zur Verfügung steht.

Worüber haben Sie sich geärgert? Ärgerlich für das Bauvorhaben „Neuer Kindergarten am Emsbach“ sind die den globalen Problemen geschuldete Kostensteigerung sowie die eingetretene Bauverzögerung, so dass unter anderem der geplante Einzug der „Lahn-Kinderkrippen“ als Dienstleister statt im November 2022 sich bis mindestens März 2023 verzögert. Dadurch gestaltet sich die momentane Unterbringung und Versorgung der Kindergartenkinder weiterhin unter beengten Verhältnissen im Brunnen als angespannt. Ein weiteres Ärgernis und beschämend ist, dass nach dem Zerstören des Tennisheimes durch Brandstiftung im Vorjahr nunmehr sogar in die Container, die als Notbehelf aufgestellt wurden, eingebrochen wurde und für die Platzpflege notwendige Gerätschaften entwendet wurden.

Was erhoffen Sie sich für den Ortsteil im Jahr 2023? Ich erhoffe mir, dass das bereits schon angesprochene Konzept für den „Seltrisa Ring“ bzw. den alten Ortskern die notwendige Lösung sein wird, um zum Beispiel der Feuerwehr die Zugangswege zu gewährleisten; ebenso hat der Ortsbeirat zusammen mit Bürgermeister Subat eine Idee entwickelt, wie die durchaus für den Verkehr eingangs der Taunusstraße gefährliche Parksituation durch einen Verkehrsspiegel sowie durch Parkverbotszonen entschärft werden kann, was im Frühjahr 2023 umgesetzt wird. Ferner wird die Renaturierung der Emsbach voranschreiten, die auch in das Konzept des neuen Kindergartens aufgenommen wird und genutzt werden soll. Zusammen mit dem Gemeindevorstand arbeitet der Ortsbeirat daran, dass die Lkw-Durchfahrt zum Oberselterser Brunnen durch die hiesige Brunnenstraße ein Ende findet. Die nunmehr neu geteerte Brunnenstraße wird ein neues und zugleich altes Gesicht als „Allee“ erhalten, wahrscheinlich durch Pflanzung von Ahornbäumen im Herbst 2023; das Parken soll in Zukunft nur noch auf 15-20 ausgewiesenen Parkplätzen auf der Brunnenstraße dann gestattet sein. Im abgelaufenen Jahr wurden die Ortsbeiratssitzungen zum Teil sehr rege von Bürgerinnen und Bürgern besucht. Auch in Zukunft wünschen wir den intensiven Kontakt mit diesen, um deren Sorgen, Anliegen, aber auch Ideen im gegenseitigen Austausch kennenzulernen, um zusammen Abhilfe bei Problemen zu schaffen. Auch für die Vereine sind wir nach wie vor gerne Ansprechpartner.

Welche Entwicklungen in Niederselters bereiten Ihnen Sorge? Im Zusammenhang mit der Bürgermeisterwahl gab es einige, wenige Stimmen in den Sozialen Netzen, die schlechte Stimmung mit Beiträgen machten, die zum Teil bösartig waren. Alle vier Ortsteile sollten einerseits zurecht auf ihr eigenes Dorf und dessen Dorfgeschichte stolz sein, andererseits aber den jeweils anderen Ortsteil respektvoll behandeln: Alle vier Ortsteile machen die Großgemeinde Selters aus, jeder auf seine Weise und alle profitieren voneinander. Natürlich ist hierbei die Geschichte und Dorfentwicklung von Niederselters als ältestes Brunnendorf Deutschlands und mit seiner heutigen Infrastruktur besonders und bleibt es auch. Sorgen bereitet mir ferner nach Jahren des Schuldenabbaus der nun wieder steigende Schuldenstand für die kommenden Jahre, ausgelöst unter anderem durch die Großprojekte, zu denen aber die Großgemeinde zum Teil verpflichtet war.