Der erste Fußball für 725 Reichsmark

Das zentrale Festwochenende findet vom 7. bis 9. Juli statt. Am Freitag, 7. Juli, ist eine große Mallorca Party mit bekannten Stars von der Insel in der Festhalle in Eisenbach geplant. Am Samstag, 8. Juli, heizen die "Dohlemer Boube" ebenfalls in der Festhalle zur "Grün/Weißen Nacht" ein. Am Sonntag, 9. Juli, findet nach dem Gottesdienst ein Umzug aller Ortsvereine, benachbarter Fußballvereine und Ehrengäste zum Festfrühschoppen in die Festhalle statt.