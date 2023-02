Der Wochenmarkt ist ein Riesen-Plus für Haintchen

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Haintchen besonders gefreut? Mit der Eröffnung des Haintchener Wochenmarktes im April 2022 wurde die ursprüngliche Idee umgesetzt, in einem der Ortsteile, in welchem es keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt, einen Wochenmarkt einzurichten. Die Marktbeschicker haben sich bewusst für den Festplatz in Haintchen als Standort für den Wochenmarkt entschieden, was mich persönlich sehr gefreut hat. Ich hoffe, dass der Wochenmarkt sich nach der momentanen Winterpause wieder eines großen Zuspruches aus der Bevölkerung erfreuen wird, da mit dem Besuch des Marktes auch Kontakte der Bürgerinnen und Bürger untereinander gepflegt werden können. Im Jahr 2022 konnten die Vereine ihre Aktivitäten wieder aufnehmen. Die Mitglieder trafen sich zu Übung, Training und Proben; Mannschaften konnten wieder am Wettkampfgeschehen teilnehmen, Auftritte vor größerem Publikum waren wieder möglich. Darüber hinaus haben alle Ortsvereine, ob groß oder klein, ihre vor Beginn der Pandemie selbstverständlich stattfindenden Vereinsfeste wieder feiern können, was für die Vereinskassen von nicht unerheblicher Bedeutung ist. Auch das Kirchweihfest konnte im vergangenen Jahr wieder im großen Festzelt gefeiert werden. Alle Veranstaltungen wurden sehr gut besucht, was zeigt, dass die Menschen nach den Einschränkungen der letzten Jahre Geselligkeit und Gemeinschaft suchen.

Worüber haben Sie sich geärgert? Der Ortsbeirat Haintchen hat im Mai 2022 einen einstimmigen Beschluss gegen den Abschluss von Nutzungsverträgen mit dem Windkraftbetreiber RES Deutschland GmbH gefasst um unseren Ort vor negativen Beeinträchtigungen durch die geplanten Windkraftanlagen zu schützen, zumindest insoweit dies in der Kompetenz der Gemeinde Selters/Taunus liegt. Dieser Empfehlung wurde in der Gemeindevertretung keine Beachtung geschenkt; erstmals in der fast 50jährigen Geschichte der Gemeinde Selters/Taunus wurde in einem konkret einen Ortsteil betreffenden Belang bewusst entgegen dem Beschluss eines Ortsbeirates entschieden. Welchen Einfluss dies auf die Motivation derer hat, die sich im Ortsbeirat engagieren und einbringen, bedarf sicher keiner weiteren Erläuterung.

Was erhoffen Sie sich für Ihren Ortsteil im Jahr 2023? Nachdem sich die Fertigstellung der Alten Schule als Vereins- und Bürgerbegegnungszentrum aus verschiedenen Gründen, insbesondere der schwierigen Situation im Bauhandwerk, verzögert hat und in 2022 nicht abgeschlossen werden konnte, soll dies im Frühjahr 2023 erfolgen. Es gab eine erneute Besichtigung der Alten Schule mit Vertretern der Vereine und des Ortsbeirates. Die Planungen und Überlegungen zur Nutzung der verschiedenen Räume, welche in den Vereinen und in der Zusammenkunft der Vereinsvorsitzenden bereits seit längerer Zeit diskutiert wurden, lassen darauf schließen, dass dieses Gebäude zu einem neuen dörflichen Mittelpunkt werden wird. Weiterhin wurden seit Beginn dieser Legislaturperiode einige, in Ihrer Anzahl überschaubare, Anregungen des Ortsbeirates gemacht bzw. Maßnahmen mit der Gemeindeverwaltung und dem Bauhof abgestimmt, welche bis Ende 2022 nicht umgesetzt wurden. Ich bin zuversichtlich, dass diese Projekte im neuen Jahr verwirklicht werden.

Welche Entwicklungen in Haintchen bereiten Ihnen Sorge? Bereits in den vorangegangenen Fragen habe ich die Ortsvereine mehrfach erwähnt. Haintchen hat, gemessen an der Größe des Ortes, eine Vielzahl an Vereinen mit unterschiedlichstem Zweck und vielfältigem Angebot. Die Angebote der Vereine werden von den Mitgliedern gerne in Anspruch genommen, doch fehlt es viel zu oft an Vereinsmitgliedern, die bereit sind ehrenamtliche Arbeit in Vorständen, Ausschüssen, bei Übung und Training, bei der Ausrichtung von Festen oder bei Arbeitseinsätzen zu übernehmen. Leider gilt dies auch für ehrenamtliche Tätigkeit im kirchlichen und sozialen Bereich. Oftmals sind es die gleichen Personen, die in mehreren Vereinen und Institutionen zeitintensive Arbeit leisten und die Kritik derer zu ertragen haben, die gerne fordern, jedoch nicht bereit sind sich selbst einzubringen. Dass dies auch anders geht, zeigt der Zusammenschluss der Veteranenkirmesgesellschaft, welche sich aus unterschiedlichen Jahrgängen zusammensetzt und die Zeltkirmes 2023/2024 ausrichten wird, da für diese Jahre keine Kirmesburschen und Kirmesmädchen zur Verfügung standen.