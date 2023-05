Die lange Tradition der Mai-Prozession

Vor allem in den Kriegsjahren suchten die Menschen Zuflucht bei der Gottesmutter. Im ersten wie im zweiten Weltkrieg nahmen tausende Menschen an den Prozessionen teil, wie in der Pfarrchronik zu lesen ist. Besonders eindrucksvoll war die Dankprozession nach Kriegsende, als sich am Pfingstmontag 1945 trotz Regens an die 4000 Menschen einfanden, um der Gottesmutter für die Errettung au den Gefahren zu danken. „Es war ein Bußgang“, stellte Pfarrer Alois Born dazu fest.