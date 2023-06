Ein besonderes Fundstück aus der Familienschublade

In der Zeit seiner Regentschaft hatte er viele richtungswesende Entscheidungen und Vorhaben umgesetzt; den Eisenbahnbau, die Entwicklung des Kurbetriebe in Wiesbaden und den anderen Badeorten des Herzogtums, sowie die Industrialisierung mit dem Bau großer Fabriken in Biebrich und Höchst. 1840 gründete der Herzog die Herzoglich Nassauische Landes-Credit-Casse, aus der später die Nassauische Sparkasse hervorging. 1842 ernannte der preußische König Friedrich Wilhelm IV Adolph zum Chef des 5. Ulanen-Regiments, 1855 zum General der Kavallerie in der Preußischen Armee und im Jahre 1902 wurde er zum Generaloberst befördert.