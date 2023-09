Ein zukunftsweisender Bau für die Kameraden in Selters

SELTERS-EISENBACH. Ende 2024 wird die Freiwillige Feuerwehr Eisenbach in ihr neues Feuerwehrgerätehaus am Rande des Dorfes umziehen. Auf dem Platz, auf dem einst der Pfarrer des Dorfes seinen Wein anbaute, auf diesem Platz entsteht jetzt das neue Zentrum der Floriansjünger. Ein Projekt, auf das die Feuerwehr lange warten musste: Es nahm dann seinen Anfang mit der Erteilung der Baugenehmigung am 20. Februar 2022.