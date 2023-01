„Häuser werden dem Verfall überlassen”

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Münster besonders gefreut?

Nach wie vor haben wir leerstehende Häuser und Grundstücke, die dem Verfall überlassen werden. Leider hat sich hier an der Interessenlosigkeit der Eigentümer nichts geändert. Die Erwartungen an den Ausbau des Glasfaser Netzes wurden nicht erfüllt. Es gibt noch immer verschiedene Punkte, die angegangen werden müssen, die wir als Ortsbeirat angeregt haben aber leider noch offen sind.

Was hat Sie in Ihrem Ortsteil im vergangenen Jahr geärgert?

Münster wird „ein altes Dorf“. Aber wie bereits erwähnt und für mich auch sehr erfreulich, beteiligen sich einige junge Familien sehr aktiv am Dorfleben. Die schwindende Mitgliederzahl der Vereine macht mir Sorgen, ein Zuwachs wäre sehr begrüßenswert. Das Vereinsleben sehe ich als die Möglichkeit in Kontakt zu kommen und das Zusammenleben in unserem Dorf zu gestalten.

Welche Projekte/Vorhaben müssen aus Ihrer Sicht in Angriff genommen werden, um Ihren Ortsteil voranzubringen?

In erster Linie brauchen wir eine stark verbesserte Mobilität, z.B. einen Shuttle-Bus. Personen ohne Fahrzeug, ohne freundliche Helfer haben es schwer von A nach B zu kommen. Des Weiteren brauchen wir Einkaufsmöglichkeiten im Dorf. Glücklicherweise werden wir von Bäcker, Metzger, einem Lebensmittelgeschäft und der Kreissparkasse per Autoverkauf/einem mobilen Service-Fahrzeug versorgt. Diese Angebote sind jedoch auf bestimmte Tage und Zeiträume beschränkt. Ein modernes Konzept eines Dorfladens wäre eine gute Lösung, so dass auch für kleine Einkäufe nicht mindestens 12 Kilometer gefahren werden muss. In einer Zeit der Energiekrise sicher ein weiteres Argument.