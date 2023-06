Im Selterser Freibad Party machen

SELTERS-NIEDERSELTERS. Ein besonderer Sommer-Höhepunkt im Programm der Kinder- und Jugendarbeit Goldener Grund (KiJuGo) und den DLRG Ortsgruppen Selters und Hünfelden steht an: Ein Kinder- und Jugendfestival verwandelt das Niederselterser Freibad am Samstag, 1. Juli, in einen unterhaltsamen Begegnungsort mit Bühnenprogramm, Musik, Wasser- und Bewegungsspielen und abschließender DJ-Musik.