In Eisenbach ist der Zusammenhalt groß

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Eisenbach besonders gefreut? Mit meiner Kollegin und meinen Kollegen im Ortsbeirat konnten wir viele kleine und auch etwas größere Projekte für Eisenbach vorantreiben. Das geht nur, wenn man zusammen Dinge anpackt und sich parteiübergreifend verständigt. Wir sind eine großartige, kreative Truppe und ich schätze die vertrauensvolle und konstruktive gemeinsame Arbeit. Die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge verlief nahezu geräuschlos. An dieser Stelle ein großes Lob an die Gemeindeverwaltung, insbesondere an Dagmar Hofmann. Und ein riesengroßes Dankeschön an alle, die Wohnraum zur Verfügung gestellt oder mit Sach- oder Geldspenden geholfen haben. Unsere Solidarität wird auch in Zukunft gefordert sein – mit allen, die vor Krieg, Verfolgung, Not und Hunger flüchten und Schutz suchen. Besonders gefreut hat mich auch, dass nach zwei Jahren Corona nun wieder Feste stattgefunden haben und dass die Vereine dadurch wieder zusätzliche Einnahmen generieren können. Die Leute hatten richtig Bock auf gemeinsame Treffen, das hat man gemerkt und sie haben – genau wie ich – jede Minute genossen.

Worüber haben Sie sich geärgert? Wenn man die Nachrichten verfolgt und sich mit der Lage in der Welt beschäftigt, dann wird der Begriff „Ärger“ in Bezug auf den Ortsteil sehr schnell sehr relativ. Dennoch gab es natürlich einige unerfreuliche Dinge. Der Glasfaserausbau ging äußerst schleppend voran, und das ist noch freundlich formuliert. Die Kommunikation mit dem ausführenden Unternehmen ist deutlich unterirdischer als die Kabelverlegung. Die Deutsche Glasfaser ist auf dem besten Wege, ein an sich sehr gutes und wichtiges Projekt in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger vor die Wand zu fahren. Sehr bedauerlich war auch, dass es im Jahr 2022 keinen Martinsumzug in Eisenbach gab. Die Feier im Kindergarten mag schön gewesen sein, aber ein Laternenumzug mit Pferd und Gesang und anschließendem Abschluss am Feuer mit heißen Getränken ist doch etwas anderes – vor allem für die Kinder. Ich werde nach Kräften alle unterstützen, die für 2023 einen solchen Umzug planen.

Was erhoffen Sie sich für Ihren Ortsteil im Jahr 2023? „Hoffnung“ ist nicht unser kommunalpolitischer Anspruch. Wir wollen Dinge bewegen, Maßnahmen anstoßen und den Ortsteil voranbringen. Für 2023 gibt es da einiges: Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Nutzung des ehemaligen Feuerwehrhauses, die Erneuerung der Abwasserrohre, Straßensanierungsmaßnahmen und viele kleine und teilweise jetzt noch nicht vorhersehbare Projekte. Wir werden uns – als beratendes Gremium – konstruktiv mit unseren Ideen in die Diskussionen einbringen und Eisenbach eine vernehmbare Stimme geben.

Welche Entwicklungen in Eisenbach bereiten Ihnen Sorgen? Eisenbach ist ein vitaler Ortsteil und der Zusammenhalt unserer Gemeinschaft beweist sich immer wieder bei allen möglichen Feiern und Veranstaltungen. Wir sind ein offener, aufgeschlossener Ortsteil. Das freut mich. Sehr bedauerlich ist, dass es in Eisenbach seit Ende des Jahres keine Restaurants mehr gibt, in denen man auf ein spontanes Abendessen oder einfach zwei, drei Bier (oder Mate-Tee) einkehren kann. Das ist ein Verlust an Lebensqualität. Glücklicherweise wurden inzwischen mit der Familie Löser Nachfolger gefunden und im Februar soll der Restaurantbetrieb im „Event“ wieder aufgenommen werden. Den bisherigen Betreibern wünsche ich von Herzen alles Gute, ich weiß, dass Simon diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist.