Mit Bierkrug in Selters zugschlagen

SELTERS-EISENBACH. Bei einer Auseinandersetzung am Eisenbacher Sportplatz sind in der Nacht auf Sonntag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, gerieten zunächst zwei Männer in Streit, von denen einer dem anderen mit einem Bierkrug ins Gesicht schlug. Anschließend warf der Unbekannte diesen noch in Richtung eines 21-Jährigen, der dazwischen gehen und schlichten wollte. Dieser verletzte sich offenbar beim Ausweichen. Der Täter floh anschließend. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06431-91400 entgegen.