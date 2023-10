Nach Streit in Selters zugeschlagen

SELTERS-NIEDERSELTERS. Ein 38-Jähriger ist am späten Freitagabend in Niederselters nach einem Streit zunächst von einer Frau und dann von zwei Männern geschlagen worden. Laut Polizeibericht hatte er sich mit einer Unbekannten in der Straße "Obere Wiesenau" getroffen. Als beide im Pkw saßen, kam es zu einem Streit über die Bezahlung einer beabsichtigten Dienstleistung. Dabei soll die Frau plötzlich mit ihrer Handtasche plötzlich zugeschlagen haben. Außerhalb des Fahrzeuges seien dann zwei unbekannte Männer dazugekommen und hätten auf den 38-Jährigen eingeschlagen. Mit einer der Frau bereits ausgehändigten Menge Bargeld flohen die drei schließlich in unbekannte Richtung. Die Frau wurde als braunhaarig und mit einer beigen Jacke bekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431-91400 um Hinweise.