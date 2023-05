SELTERS-MÜNSTER. (uf) Unter dem Titel „Räuber auf der Baumanns-Mühle“ findet am Mittwoch, dem 31. Mai an der Baumanns-Mühle zwischen Wolfenhausen und Münster eine Veranstaltung statt. Im Rahmen der „Krabat“-Veranstaltungsreihe der evangelischen Kirchengemeinden Münster und Weyer zum 100. Geburtstag des Autors Otfried Preußler werden an diesem Abend zwei berühmte Räuber gewürdigt – der Schinderhannes“und „Räuber Hotzenplotz“. Beginn ist um 18 Uhr. Essen und Trinken darf mitgebracht werden.