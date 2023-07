Selters gibt grünes Licht für Laubustalradweg

Einstimmig votierte die Versammlung anschließend dafür, die Vorschlagsliste mit elf Personen für die Schöffenwahl 2023 an das Landgericht Limburg weiterzuleiten und (bei einer Enthaltung) den Antrag der Grünen zur Wiederaufforstung der Lindenallee, beginnend am Bahnhof Niederselters bis zum Ortseingang in Richtung Oberselters, in den Ausschuss Umwelt, Klimaschutz und Soziales zu verweisen. Die Erhöhung der Hundesteuer um 25 Prozent wurde mehrheitlich gegen die Stimmen der SeltersUnion beschlossen. Damit werden künftig für den ersten Hund jährlich 60 Euro fällig, für den zweiten 96 Euro, den dritten 150 Euro und für jeden weiteren Hund 180 Euro.