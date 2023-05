Selters: Jugendliche kippen stinkendes Wasser auf Postbotin

Wie die Polizei mitteilte, ist es bereits am vergangenen Samstag (29. April) gegen Mittag in der Straße „Am Mühlbach” zu dem Angriff gekommen. Die Frau war mit dem Zustellen der Post beschäftigt und ging von einem Wohnhaus zu ihrem Fahrzeug zurück. Dabei wurde sie plötzlich von zwei Jugendlichen attackiert, von denen einer einen Eimer Wasser und der andere sein Mobiltelefon in der Hand hielt. Die Zustellerin wurde mit dem übel riechenden Wasser überschüttet und dabei gefilmt. Anschließend flohen die Jugendlichen. Nicht nur die Frau, sondern auch die mitgeführten technischen Geräte der Post wurden vollkommen nass.