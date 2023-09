Treue Mitglieder und viel Spaß

SELTERS-EISENBACH. Der Turn- und Sportverein hat sich für dieses Jahr einiges vorgenommen. Gilt es doch in diesem Jahr auf 100 Jahre Vereinsleben zurückzublicken und zu feiern. Eine Vereinsgeschichte mit vielen Höhen und Tiefen, nachzulesen in einer umfangreichen Festschrift die in einem ersten Termin im Jubiläumsjahr durch den Schirmherrn des Jubiläums, Landrat Michael Köberle (CDU), vorgestellt wurde.