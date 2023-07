Überschlag auf der Hessenstraße in Selters

SELTERS-HAINTCHEN. Ein 51 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstagabend auf der Hessenstraße mehrfach mit seinem Auto überschlagen und dabei verletzt. Laut Polizeibericht war er gegen 22.20 Uhr mit einem Suzuki auf der L 3449 von Haintchen in Richtung Niederselters unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schlingern geriet. Schließlich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das rechts den Graben durchfuhr, sich anschließend mehrfach überschlug und an einer Leitplanke zum Stillstand kam.