Wiederbelebung der Fastnacht ist geglückt

Die Übergabe eines Spendenschecks von der Gruppe „50 Liter Freibier und der Fantaboy” an den Elferrat sorgte während der Kappensitzung in Münster für Begeisterung. Zunächst wirkte der Auftritt der Clique wie ein normaler Sketch, während dem einige Dorfbewohner auf die Schippe genommen wurden. Die fünf Protagonisten präsentierten das TV-Quiz „Jeopardy” in einer Münster-Edition. Dabei mussten die Kandidaten Fragen zum Ortsgeschehen beantworten und für jede richtige Antwort gab es Freibier für das Publikum. Während der Show übergab der Moderator dann plötzlich einen Spendenscheck an den Sitzungspräsidenten Marcel Fink, der für den Kauf von Süßigkeiten vorgesehen ist. Diese sollen den Gruppen des Karnevalssumzuges am Sonntag, 19. Februar, übergeben werden. Im Vorhinein hatten die drei Ausrichtervereine der Fastnacht nämlich beschlossen, dem Elferrat erstmals kein Geld für Kamelle zur Verfügung zu stellen. „Es ist toll, dass einige Bürger eigenes Geld in die Hand nehmen, um das Dorfleben zu bereichern.”, sagte Fink. Im weiteren Verlauf der Sitzung verkündete der Kulturverein Lago Alfredo, der nicht zu den Ausrichtern gehört, dass er sich an der Spende beteiligen werde, damit die Kinder am Fastnachtssonntag nicht mit leeren Händen nach Hause gehen müssen.