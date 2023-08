Brücke in Aumenau wird gesperrt

Die Sperrung der Brückenstraße wird so kurz wie möglich gehalten, um die Verkehrsbeeinträchtigungen soweit wie möglich zu minimieren, kündigt Hessen Mobil an. Zum Ende dieser Bauphase wird in den ersten drei Bauabschnitten die oberste Asphaltschicht - die Deckschicht - in einem Zuge eingebaut, um eine nahtlose Asphaltoberfläche zu erhalten. Voraussichtlich Mitte September sollen die Bauarbeiten in dieser Bauphase und im gesamten Baubereich nördlich der Brückenstraße abgeschlossen sein.