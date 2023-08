Chance für sozial Schwächere

Gemeinsam mit Stéphanie Niepceron deckt er den Tisch. Bernd Steioff ist mit der Französin verheiratet, die als Dozentin an der Uni Frankfurt arbeitet. Beide Eltern gut in Lohn und Brot, dennoch haben sie gemerkt: Es wird immer wichtiger, beim Einkaufen auf die Preise zu schauen. Lebensmittel werden teurer, Energiepreise ziehen an. „Bei uns geht das noch gut, doch wie ist es bei den Familien, wo es eh schon knapp ist?“, fragt Steioff. Dafür habe er sich immer eingesetzt: Mehr Chancen für diejenigen, deren Familien nicht gut aufgestellt sind. Diesen Schwerpunkt wollte er in seinem Schulleben setzen, er ist im Privaten geblieben. Der Fan des 1. FC Köln hatte bisher wenig Zeit für andere Hobbys als die Politik und freut sich, dass seine Frau das alles unterstützt. Es ist die zweite Ehe. Erst kürzlich ist er Opa geworden – Sohn Simon schaut mit seiner Familie ab und zu in Weyer vorbei. Darauf ist Steioff stolz.