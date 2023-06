Chortag in Villmar: Walgesang und Regenmacher

VILLMAR. Zu einem Chortag für die ganze Familie hatte der Quartettverein Villmar am Samstag in die König-Konrad-Halle eingeladen. Unter der Überschrift "Haste Töne" reichte das Angebot von der musikalischen Früherziehung der Jüngsten über das altersgerechte Singen von Grundschülern bis zum Jugend- und Erwachsenenchor. Im Rahmen der Stimmbildung erfuhren Teilnehmer viel über den eigenen Körper und welche Muskeln für das Singen gebraucht werden. So konnten sie nach dem Einsingen mit einem kraftvollen Kanon beginnen. Außerdem erlernten sie mit der graphischen Notation eine Form der verschriftlichten Musik jenseits der üblichen Notenschrift und erarbeiteten verschiedene neue Stücke.