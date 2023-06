"Du sollst nicht verbrennen"

Am Morgen, als die Temperaturen noch erträglich waren, konnte Pfarrer Ulrich Finger auf der Terrasse der Volkshalle - angenehm im Schatten gelegen - einen schönen Gottesdienst gestalten und dabei "Feuer und Wasser" in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen stellen. In der Bibel stehe geschrieben "Wenn Du durchs Wasser gehst, sollst Du nicht ersaufen" sprach der auch als "Finger Gottes" bezeichnete Geistliche, der ab und zu seine Wortwahl gerne etwas derber trifft. "Und wenn Du durchs Feuer gehst, sollst Du nicht verbrennen", heiße es in Jesaja 43 weiter. Lieder begleitete er auf der Gitarre, und die Anwesenden stimmten gerne mit ein.