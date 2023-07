Ein ungewöhnlicher Rundgang durch die Villmarer Unterwelt

Auf dem Plan standen drei Keller und zwei Plätze. Nicht weit vom Start entfernt, in der Peter-Paul-Straße innerhalb der Stadtmauern, befindet sich das Anwesen von Nadine und René Kissel. 1699 gehörte das Haus dem Oberförster von Hadamar, Johann Christoph Hansen. Der Keller ist allerdings wesentlich älter als das nach dem Ortsbrand 1699 wieder aufgebaute Haus. In dieser Zeit diente der unter der Küche befindliche Kellerraum als Kartoffellager und hatte auch einen Zugang von der Straße her sowie einen zum Nachbarhaus. Wie René Kissel ausführte, hält er es für möglich, dass sich untendrunter ein Brunnen befinde, aus dem das Wasser bis in die Küche hochgeholt wurde.