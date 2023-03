Eklat in der Villmarer Gemeindevertretung

Bürgermeister Matthias Rubröder (Dritter von links) begutachtete vor einigen Wochen mit einigen Anwohnern das Gemeindegrundstück „Im Bangert”. Das Thema sorgt nun für heftigen Zoff in Villmar. (© Bernd Steioff)

Harsche Kritik am Bürgermeister der eigenen Partei sowie eine angekündigte Strafanzeige: In der Villmarer Gemeindevertretung ging es bei der vergangenen Sitzung hoch her.