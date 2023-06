Fraktionswechsel in Villmar: Aus AAV werden Grüne

Zudem hat die Verwaltung, so Peter-Beeck weiter, die Eigentümer der Grundstücke angeschrieben, die für den Neubau des Feuerwehrhauses in Weyer in Frage kommen. Es werde jetzt auf Rückmeldung gewartet. Die beiden möglichen Standorte für das neue Feuerwehrdomizil liegen am Ortsausgang von Weyer in Richtung Villmar. Das eine Grundstück befindet sich direkt an der Kreisstraße, das andere in unmittelbarer Nähe am Talerweg.