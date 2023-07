Hundertschaft sucht in Villmar nach einer Leiche

Das Gelände am Ufer der Lahn ist „heterogen“, sagt Kriminalhauptkommissar Ingo Paul, Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen. Die Polizisten stochern in Brennnesseln und Farnen, ein paar Meter weiter müssen sie sich durch dichtes Gestrüpp kämpfen. Auf dem Wasser fahren Polizeiboote die Uferlinie entlang; an Bord sind Spürhunde, die auch vom Wasser aus Leichen erschnüffeln können, berichtet Paul. Fünf Tiere sind an diesem Einsatz beteiligt, bei dem man mit Personal und Tieren aus Bayern und Nordrheinwestfalen unterstützt werde. „Leichenspürhunde werden nicht in großer Menge bereitgehalten“, so der Sprecher der Polizei.