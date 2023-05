Internationaler Museumstag lockt nach Villmar

Der Internationale Museumstag findet weltweit seit 1978 jeweils am 18. Mai statt, wobei dieser in Deutschland abweichend jeweils am zweiten oder dritten Sonntag im Mai begangen wird. Der Fokus gilt den Museen in ihrer Vielfalt. Hier nimmt auch das Lahn-Marmor-Museum eine ganz besondere Stellung ein. Es stellt einen historischen Bezug her zum einst die Region prägenden Marmorabbau und dessen oftmals kunstwerkliche Verwendung, verbunden mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Erdgeschichte zur Zeit der Entstehung des Marmors vor rund 380 Millionen Jahren. Das Lahn-Marmor-Museum ist ein "Spartenmuseum", das sich etabliert und nach Ansicht von Fachleuten eine "Leuchtturmfunktion" in seinem Handeln für die gesamte Region übernimmt. Hierbei steht es im Verbund mit dem Geopark Westerwald-Lahn-Taunus und mit dem Deutschen Museumsverbund.