Investor will Schwimmbad in Weyer bauen

„Das neue Landhaus steht für Multifunktionalität“, sagt Merz. Das 162 Quadratmeter große Hallenbad will er im Untergeschoss des Gebäudes bauen lassen. Dort könne es aufgrund der thermischen Bedingungen „gut in die Erde verpackt werden“. Eine große Fensterfront ermögliche den Gästen während dem Baden einen Blick nach draußen. „Das Schwimmbad soll künftig für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Außerdem können Schulen gerne an Ort und Stelle ihren Schwimmunterricht durchführen“, so der Investor.