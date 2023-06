Landfrauen in Weyer wagen den Neustart

Für mehr Nachhaltigkeit und gegen den Wegwerfwahn setzt sich das Repair Café ein. Die Idee ist recht einfach: In angenehmer Atmosphäre wird gemeinsam repariert, geklebt oder gelötet. Defekte Geräte wie Staubsauger, Toaster, Kaffee- oder Nähmaschinen werden gegen eine freie Spende von fachkundigen Leuten repariert. In Weyer übernimmt diese Aufgabe derzeit David Fiedler, gelernter Kfz-Mechanikern jetzt im Bereich Elektro-Recycling tätig und handwerklich ausgesprochen versiert. Er musste dieses Mal lediglich eine kleine Reparatur an einer Nähmaschine vornehmen. Zuletzt hat der Sohn der Vorsitzenden unter anderem einen Schwippbogen, eine Kaffeemaschine, eine Stehlampe und sogar einen Plattenspieler repariert. "Die sind ja wieder total im Kommen", so David Fiedler. Bei dem Gerät habe zwar der Motor funktioniert, sich aber der Teller nicht gedreht. "Mit ein bisschen Öl und etwas handwerklichem Geschick", habe er das Teil wieder zum Laufen gebracht. Wer das Nähhandwerk nicht so gut beherrscht, ist beim Repair-Café auch gut aufgehoben, steht dort doch eine versierte Frau zur Verfügung, die mit der Nähmaschine Reparaturarbeiten durchführt, mal einen Knopf annäht oder einen Reißverschluss erneuert. Am zweiten Dienstag eines jeden Monats ist Handarbeit angesagt. Dazu bringt jeder Teilnehmer sein Projekt mit, sei es etwas zum Stricken, Häkeln oder Nähen, und arbeitet bei Kaffee und Kuchen und netten Gesprächen daran weiter. "Zu allen Veranstaltungen sind wirklich jeder und jede eingeladen. Wir freuen uns über jedweden Besuch", so Birgit Fiedler.