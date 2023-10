Lebensmittelautomat in Villmar-Seelbach aufgebrochen

VILLMAR-SEELBACH. Ein an der Bahnhofstraße in Seelbach angebrachter Lebensmittelautomat ist in den vergangenen Tagen aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei von Dienstag wurde dies am Montag gegen 9.30 Uhr festgestellt. Unbekannte Täter hatten den im Bereich der Gemeindehalle befindlichen Automaten zuvor aufgehebelt und Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe erbeutet. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Beamten auf knapp 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471-93860 entgegen.