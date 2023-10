Lorettokapelle in Villmar nach Renovierung eingesegnet

In seiner Ansprache erinnerte Pfarrer Jan Gerrit Engelmann an die besondere Bedeutung dieses heiligen Ortes in Villmar, sei es zu den regelmäßigen Andachten in den Marienmonaten Mai und Oktober oder auch nur im Vorbeigehen, wo die Fenster in den Eingangstüren einen Blick in den Andachtsort gewähren und zu einer kurzen Besinnung im Alltag einladen. Nach der Andacht nahmen die Besucher noch die Gelegenheit zu einem kleinen Umtrunk und Begegnung vor der Kapelle wahr. Die Rosenkranzandachten in der Lorettokapelle im Oktober beginnen montags um 17 Uhr.