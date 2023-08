Massenfrühstück auf der Lahnbrücke

Die Resonanz sei überwältigend gut und Wünsche nach einer Wiederholung seien auch geäußert worden, so Andreas Städtgen. Und er fügte an, dass keine primär wirtschaftlichen Interessen verfolgt würden, sondern fast alles selbst von den Frühstückern mitgebracht worden sei. Der Kaffee, den Evi Seufert immer wieder frisch kochte, konnte auf Spendenbasis erworben werden. Lediglich die Eier wurden verkauft: Der Kuso-Vorsitzende Kai Lißfeld hatte sich liebevoll mit diesen rund 250 Stück beschäftigt, sie schon zu Hause aus den Eierschalen befreit und die gelbe Substanz in Flaschen abgefüllt. So mussten sie nur auf dem großen Grillherd gebraten werden. Und dann wurden sie mit oder ohne Speck und Kräutern kredenzt. Die Eierkasse betreute übrigens Luke Lißfeld.