Nach Autounfall: Villmarer starten Hilfsaktion für Familie

„Als wir erfahren haben, dass die Familie aus Weyer und damit aus dem Marktflecken kommt, haben wir überlegt, was wir tun können”, sagt Helferkreis-Vorsitzende Angelika Guidry auf Nachfrage. Die Idee für einen Spendenaufruf sei aufgekommen, allerdings hätte das erst noch im kompletten Vorstand abgeklärt werden müssen. Das sei aber sehr schnell gegangen. „Es war klar, dass wir helfen werden, denn über kurz oder lang wird da viel Unterstützung gebraucht”, erklärt Angelika Guidry. Der Helferkreis sei schließlich für alle Menschen da, die in Not geraten würden. Schon einmal hatte der Verein ein Extrakonto eingerichtet, als im Sommer 2016 nach einem Unwetter unter anderem ein Hang auf ein Haus in Villmar zu rutschen drohte.