"Das ist doch so eine lange Tradition, die unbedingt am Leben erhalten werden muss", führte Yannick Glaw im Gespräch mit dieser Zeitung aus. Er orientiere sich am Motto "Net vill schwätze, einfach mache". "Und so begann für uns alle ein großer Haufen an Arbeit, und toll ist, dass sich die Mühe gelohnt hat", so Glaw weiter. Nachdem die Kirmesgesellschaft, 22 junge Leute im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, den großen Kirmesbaum geschmückt hatten, wurde dieser mit der Hilfe eines Krans am Donnerstag vor der Eichelberghalle aufgestellt. Am Freitag herrschte dann tolle Stimmung bei der Kirmesgesellschaft-Disco mit DJ Chris 2ife im eigens neben der Halle aufgestellten Zelt. Am Samstag läutete ein "Warm-up" mit 50 Litern Freibier den zünftigen Abend ein. Die "Wolpertinger Buam" liefen auf der Bühne zur Höchstform auf und brachten gute Laune und Hüttengaudi-Atmosphäre ins Kirmeszelt. Natürlich gab es auch einen Einzug der Kirmesgesellschaft mit der obligatorischen Frage "Wem is die Kirmes?"