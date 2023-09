"Net vill schwätze, einfach mache"

Am Sonntag wurde in einem Gottesdienst im Kirmeszelt der Weihe der Aumenauer Kirche gedacht, dem sich ein Frühschoppen anschloss, der vom Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Villmar musikalisch umrahmt wurde. Anschließend gab es beim Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen Kirmes-Beats von DJ Webster zu hören und am späten Nachmittag warteten alle gespannt auf die große Tombola. Dabei gab es unter anderem fünf Übernachtungen in einer Ferienwohnung in Ruhpolding sowie einen Segelflug zu gewinnen. Während der Kirmestage war auch auf dem Kirmesplatz mit Ketten- sowie Kinderkarussell, einer Losbude und einem Süßigkeitenstand viel los. Heute wird in Aumenau noch richtig was los sein. Beim Kirmesmontag-Frühschoppen wird die Kirmesgesellschaft erneut ins Zelt einmarschieren. Die jungen Leute erhalten Unterstützung von den kleinsten Bewohnern Aumenaus, den Mädchen und Jungs der Kindertagesstätte. Sie werden dann schon mal für später üben können. Eine Mordsgaudi wird sicher auch die Prämierung des "ältesten Kirmeshemds". Den gesamten Montag über sorgt DJ Oli Jost für musikalische Unterhaltung. Ein weiterer Höhepunkt und der Abschluss der Aumenauer Kirmes bildet das Steigenlassen von Heliumballons, die mit bemalten und bedruckten Karten versehen sind. "Da hoffe ich darauf, dass es für die Kinder viele Rückmeldungen von den Leuten gibt, bei denen der Ballon schließlich gelandet ist", so Yannick Glaw. Er bedankte sich bei allen Helfern sowie bei allen Unterstützern und Sponsoren. Und Glaw dankte auch allen Gästen, die zur Kirmes gekommen waren und damit dafür gesorgt hätten, dass sie nicht stirbt.