Partygast schlägt in Villmar zu

VILLMAR. Während einer privaten Geburtstagsfeier in der Peter-Paul-Straße ist es in der Nacht zum Samstag zwischen zwei Gästen zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf ein 31-Jähriger aus Villmar einem 33-Jährigen aus Runkel ins Gesicht schlug. Der 33-Jährige wurde laut Polizeibericht verletzt und musste von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Der Schläger verließ noch vor dem Eintreffen der Polizei die Feier. Vor der körperlichen Auseinandersetzung hatte eine 25-jährige Villmarerin versucht, die beiden Kontrahenten zu trennen. Dabei wurde sie von dem 31-Jährigen geschubst und verletzte sich ebenfalls leicht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.