Regenbogen und Zauberbaum

Nun verteilten sich die jungen Künstlerinnen an ihre schattigen Arbeitsplätze. So eine weiße Leinwand kann ganz schön entmutigen, wie sich zeigte. Während die einen schon munter drauflos tupften, wussten andere nicht so recht, wie sie anfangen sollten. So gab es auch für die Kursleiterin und ihre Helfer viel zu tun. Als letzten Schliff bekamen die Bäume bunte Sprenkel und ein Stückchen grüne Wiese.