Rekordteilnahme beim Höfeflohmarkt in Aumenau

"Wir können doch Mal..." hieß es damals. Und tatsächlich: Zum ersten Mal an einer Aumenauer Kirmes wurde der Höfeflohmarkt ausgerichtet, zu dem die Freunde solcher Veranstaltungen in Scharen kamen. Mittlerweile hat sich dieses Angebot auch schon bei den Händlern herumgesprochen, sodass in diesem Jahr erstmals auch professionelle Flohmarkthändler konzentriert auf einem Platz aufgenommen werden konnten. Aber auch die heimischen Verkäufer reagierten und schlossen sich auf einigen Höfen zu Partnerschaften zusammen. Und selbst zwei Stände wurden aufgebaut die, in Richtung Seelbach und Falkenbach liegend, nicht gerade in der Ortsmitte und damit nicht gerade im Blickfeld der Kunden waren. Ob sich das noch lohnte? Antwort: "Schauen wir mal..."