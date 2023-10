"Scharfschützen" erneut treffsicher

Waren es in der Vergangenheit immer die Schützinnen und Schützen des Heimat- und Verkehrsvereins, die den Wanderpokal gewannen, so war klar, dass in diesem Jahr eine andere Mannschaft die Trophäe gewinnen würde. Der Grund: Der einstmals "ewige Sieger" trat gar nicht erst an. In diesem Jahr waren es vielmehr "Die Scharfschützen", die als Titelverteidiger mit 186 Ringen siegten. Bester Schütze hier war Kai Kahlig mit 47 Ringen. Weiter auf den Plätzen landeten die Jägermannschaft "Swat Wied" (175, Mike Kühlenberg 45), TuS Fußball Aumenau 1 (170, Eike Oedenhofen 44), "Back tot he Ruels" (169, Helge Müller 47), 1. Tennismannschaft Aumenau-Langhecke (169, Thomas Seyfahrt 46), Freitagsstammtisch (164, Thorsten Meurer 42), TuS Fußball 2. Mannschaft (164, Sebastian Höhler 42), Grundschule Aumenau (162, Sascha Altenhofen 46), Kirmesgesellschaft Aumenau (158, Jasmin Paulus 46).