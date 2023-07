Suche nach Leiche bei Villmar vorerst abgeschlossen

Villmar/Limburg. Auch am zweiten Tag ist die Suche nach der vermissten und vermutlich getöteten Rahel Müller aus Montabaur erfolglos geblieben. Der groß angelegte Einsatz am Lahnufer bei Villmar mit rund 100 Polizisten, mehreren Leichensuchhunden, Polizeibooten und einem Hubschrauber sei daher zunächst abgeschlossen worden, teilt der leitende Staatsanwalt Dominik Mies am Freitagnachmittag mit. „Aber wir werden nicht ruhen, ehe wir die Vermisste gefunden haben.“ Zudem sei noch nicht das gesamte Gebiet durchkämmt, in dem die Frau abgelegt worden sein soll.