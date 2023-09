Traumstart für Villmarer Kirmes

Immer weniger Vereine aus dem Dorf seien bereit, die Kirmes alleine auszurichten, erklärten sie. Schon jetzt stehe fest, dass im nächsten Jahr der Turnverein nicht mehr für die Durchführung der Kirmes alleine zur Verfügung stehen werde. Dies habe mit der Zahl der Helfer zu tun. So seien alleine für den Zeltaufbau am Tag vor der Kirmes nur 35 Helferinnen und Helfer im Einsatz und für den Innenausbau von Montag bis Freitag immer bis zu zehn Personen, "und dies alles ehrenamtlich". Auch die Thekendienste in den unterschiedlichen Schichtdiensten von der Bon-Kasse bis zur Theke müssten besetzt werden. "Es ist ein Riesenaufwand schon bei den Planungen, wir können nicht jedes Jahr die Kirmes ausrichten", so Michael Rosam.