Ukrainische Croissants aus Villmar

Mittlerweile wurden einige Spezial-Drehöfen angeschafft, die optimal für das Backen von Croissants geeignet sind. Zudem wurden neue Gärungsschränke gekauft, und in nächster Zeit wird auch eine neue Füllungsanlage eintreffen. "Das wird unsere Produktivität enorm steigern, wenn die unterschiedlichen Füllungen in unterschiedlich großen Croissants dann automatisch erfolgt. Bisher läuft das ja überwiegend noch in Handarbeit", stellt der Geschäftsführer fest. Die Investitionen in neue, moderne, effektiv arbeitende Maschinen hätten jedoch nicht zur Folge, dass Mitarbeiter entlassen werden müssten. In der Produktion sind überwiegend ukrainische Frauen tätig, die jeweils für einen bis eineinhalb Monate in Deutschland verweilen und dann wieder zurückgehen zu Ligos in der Ukraine und durch neue Mitarbeiterinnen ersetzt werden. "Uns ist es wichtig, dass die Belegschaft sozialverträglich und gut bezahlt arbeiten kann und auch die Möglichkeit hat, immer wieder Verwandte und Freunde in der Heimat zu sehen." Er sei sich der Verantwortung für die Mitarbeiter sehr bewusst. "Und wenn die Arbeitsbedingungen stimmen, ist auch die Arbeitsmoral höher", freut sich Bolender.